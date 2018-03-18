ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة قطار بحولة إجمالية 1251 طن قمح و61 سيارة نقل محملة بـ 2428 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168462 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 29620 طنا .

وشملت حركة الصادر من الميناء 4600 طن رمل و1780 طن يوريا و7891 طن فوسفات و410 أطنان كبريتات أمونيوم و200 طن ملح و1604 طن أسمنت.