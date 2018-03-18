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ميل أون صنداى: ابنة الجاسوس الروسى المسمم كانت تواعد عميلا يعمل لصالح بوتين

الأحد، 18 مارس 2018 06:40 م
ميل أون صنداى: ابنة الجاسوس الروسى المسمم كانت تواعد عميلا يعمل لصالح بوتين الجاسوس الروسى السابق برفقة ابنته





كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية، إن ابنة الجاسوس الروسى المسموم سيرجي سكريبال التى تعرضت لنفس مادة الأعصاب فى سالزبورى مع والدها، كانت تواعد عميل مخابرات يعمل لصالح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. 
 
 
وأضافت الصحيفة، أن  يوليا سكريبال، البالغة من العمر 33 عاما، ووالدها وجدا مغشيا عليهما قبل أسبوعين، ولا يزالان يقاتلان من أجل حياتهما فى المستشفى فى حالة حرجة، بعد الحادث التى قالت الصحيفة إنه صدم العالم. 
 
 
وأوضحت الصحيفة، أن يوليا يبدو أنها كانت في علاقة "عاصفة" مع رجل يعتقد أنه كان يعمل لصالح فلاديمير بوتين.
 
 
واعتبرت الصحيفة، أن الكشف عن أنها كانت تواعد عميلا يعمل في الشبكة الأمنية للرئيس الروسى يضيف وزناً لأى اقتراح أنها استهدفت عمداً مع والدها. وفى الوقت نفسه، يعتقد أيضا أن يوليا عملت في سفارة الولايات المتحدة فى موسكو بينما كانت فى علاقة مضطربة مع صديقها.

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