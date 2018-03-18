ميليشيات الحوثى تستحدث سجونا سرية بصنعاء لاعتقال معارضيها







صنعاء (أ ش أ)

كشفت مصادر يمنية النقاب عن استحداث ميليشيات الحوثى لسجون سرية بالعاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأحد، أن الحوثيين استحدثوا سجونا سرية جنوب وشمال العاصمة صنعاء، ونقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسرا .

وقالت المصادر إن " القياديين فى ميليشيات الحوثى (أبو عماد) مسؤول الأمن القومي، و(أبو كاظم) مسؤول الأمن السياسى هما من يقفان خلف السجون السرية الجديدة التى يتعرض فيها المساجين لأبشع أنواع التعذيب "،وأضافت " إن الميليشيات تتعمد اعتقال البعض بدون تهم، وإنما فقط لمساومة أسرهم وأقاربهم على دفع فدية مالية تصل فى بعضها إلى ملايين".

يذكر أن ميليشيات الحوثى تشن مداهمات بصورة دورية لاعتقال كل من يخالفها الرأى أو يرفض الانصياع لأوامرها.