video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميليشيات الحوثى تستحدث سجونا سرية بصنعاء لاعتقال معارضيها

الأحد، 18 مارس 2018 08:58 ص
ميليشيات الحوثى تستحدث سجونا سرية بصنعاء لاعتقال معارضيها ميليشيات الحوثى ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت مصادر يمنية النقاب عن استحداث ميليشيات الحوثى لسجون سرية بالعاصمة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأحد، أن الحوثيين استحدثوا سجونا سرية جنوب وشمال العاصمة صنعاء، ونقلوا إليها عشرات المعتقلين والمخفيين قسرا .

وقالت المصادر إن " القياديين فى ميليشيات الحوثى (أبو عماد) مسؤول الأمن القومي، و(أبو كاظم) مسؤول الأمن السياسى هما من يقفان خلف السجون السرية الجديدة التى يتعرض فيها المساجين لأبشع أنواع التعذيب "،وأضافت " إن الميليشيات تتعمد اعتقال البعض بدون تهم، وإنما فقط لمساومة أسرهم وأقاربهم على دفع فدية مالية تصل فى بعضها إلى ملايين".

يذكر أن ميليشيات الحوثى تشن مداهمات بصورة دورية لاعتقال كل من يخالفها الرأى أو يرفض الانصياع لأوامرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: مقتل 90 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى

مقاتلات التحالف العربى تدمر مركبات وعتادا عسكريا للحوثيين فى اليمن

مقتل 50 من ميليشيات الحوثى الإيرانية فى غارات لمقاتلات التحالف العربى باليمن

مقتل لاعب كرة قدم شهير على يد مليشيا الحوثى فى محافظة الحديدة غرب اليمن

القائم بأعمال ‏وزير الدفاع اليمني: الجيش يضيق الخناق على ‏الحوثيين فى صعدة والجوف

ميليشيات الحوثى

اليمن

الحوثيين

الحرب فى اليمن

اخبار العرب




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة