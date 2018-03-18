ميكانيكى يشق "بطن" كهربائى بسبب خلافات بينهما حول العمل بمدينة نصر







كتب إبراهيم أحمد

شهدت منطقة مدينة نصر، مشاجرة بين ميكانيكى سيارات، وكهربائى سيارات، بسبب خلافات بينهما حول العمل، مما دفع الميكانيكى للتعدى على الكهربائى بسلاح أبيض محدثا إصابته بجرح قاطع بالبطن، وتم حجزه مستشفى التأمين الصحى، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول، بلاغا من مستشفى التأمين الصحى تفيد بإستقبالها "محمد ك م" 18 سنة، كهربائى سيارات، مصاب بجرح قاطع لعضلات البطن بطول 25 سم وتجمع دموى "محجوز بمستشفى التأمين الصحى".

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"حمادة م ح" 25 سنة، ميكانيكى سيارات، بسبب خلافات حول العمل الخاص بهما تطورت الى مشاجرة قام على آثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض محدثا اصابته.

ومن خلال إعداد الأكمنة بإماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بقيامة بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .