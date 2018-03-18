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مياه مطروح تشترى شهادات " أمان " لجميع العاملين بالشركة

الأحد، 18 مارس 2018 07:20 ص
مياه مطروح تشترى شهادات " أمان " لجميع العاملين بالشركة محافظ مطروح





مطروح - حسن مشالى
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أقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على البدء فى تنفيذ مبادرة توفير شهادات "أمان" لتوسيع دائرة الحماية والأمان لجميع العاملين بالشركة والذى يتجاوز عددهم 5000 شخص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أكد محمد خضر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه مطروح، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أن شركة مياه مطروح هى أول الشركات التى تقوم بعمل شهادة أمان لجميع العاملين بها.

وأوضح " خضر" أن سيتم شراء 5 شهادات بإجمالى 5000 جنيه لكل موظف مثبت أو مؤقت و شهادة بمبلغ 500 جنيه لكل عامل من عمال اليومية أو المحصلين بالعمولة، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين.

 

 


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