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مياه القناة تفعل الحملة القومية للترشيد فى يومها الثالث بمعهد الكويت الأزهرى

الأحد، 18 مارس 2018 04:19 م
مياه القناة تفعل الحملة القومية للترشيد فى يومها الثالث بمعهد الكويت الأزهرى جانب من الندوة





الإسماعيلية- جمال حراجى
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واصلت شركة مياه القناه تفعيل الحملة القومية للترشيد، وذلك بمعهد الكويت الأزهرى بالتل الكبير، حيث تواصلت الندوات عن ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية، ونقل مفهوم فلسفة جديدة فى التعامل مع مياه الشرب، من أجل الترشيد وصياغة سلوكيات إيجابية تتماشى مع الواقع من معيار دينى ثقافى حضارى.

وقال عادل عبدالمنعم فى بيان للشركة اليوم، أنة تم عمل ورشة سباكه عن الإصلاحات المطلوبة لخلاط المياه، وتغيير الأجزاء التالفه لعدم إهدار المياه عند حدوث أى عطل.

ومن جانب آخر وضمن الحمله القومية للحفاظ على مياه الشرب، إنطلقت مبادرة الترشيد بقطاع بورسعيد بالمعهد الفنى للسياحة والفنادق بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، بحضور عميد ووكيل المعهد.

 وتناول المهندس عاشورالسيد رئيس قطاع بورسعيد، قيمة وأهمية المياه ودورالقطاع فى التأكيد على أساليب الترشيد وحرص الشركةالقابضه على نجاح الحملة القومية للترشيد، فى كافة الشركات التابعة.

 وأكد هشام كامل مدير العلاقات بقطاع مياه بورسعيد، على الإهتمام بالتخلص الآمن من الصرف الصحى عن طريق المعالجه، وقام بالإعداد للحمله والإشراف عليها، ميرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد، وسماح حامد مشرف البرامج، وفريق العلاقات العامه بقطاع بورسعيد.


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