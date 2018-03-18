مياه الشرب بدمياط تنفذ برنامجا توعويا بالمعاهد الأزهرية

مياه الشرب بدمياط تنفذ برنامجا توعويا بالمعاهد الأزهريةالأحد، 18 مارس 2018 07:01 م
نهر النيل -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بدمياط برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة، برنامجا توعويا بعنوان (النقطة بتفرق)، بجميع المعاهد الأزهرية بدمياط حول ترشيد استهلاك المياه.
وأشار بيان أصدرته الشركة اليوم الأحد، إلى أنه تم تنفيذ ندوات تثقيفية أيضًا بالتعاون مع إدارة الوعظ بالأزهر بـ(4) مراكز شباب على مستوى المحافظة (معهد العدلية ومعهد بالسرو، وسيف الدين، وشباب العباسية)، كما تم تنفيذ ندوات تثقيفية بـ(4) مساجد على مستوى المحافظة (مسجد البهيتى بالأعصر، ومسجد المتولى بالسرو، ومسجد مساكن الكهرباء بكفر سعد، ومسجد رسلان بالوسطانى)، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
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