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موسكو: بريطانيا رفضت طلبنا لزيارة سكريبال بذريعة أنه مواطن بريطانى

الأحد، 18 مارس 2018 04:29 م
موسكو: بريطانيا رفضت طلبنا لزيارة سكريبال بذريعة أنه مواطن بريطانى الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال





موسكو (أ ش أ)
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ذكرت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة أن لندن رفضت طلبا روسيا بإتاحة زيارة دبلوماسيين لضابط الاستخبارات السابق سيرجى سكريبال الذى قٌتل مسموما جنوب إنجلترا، بذريعة أنه مواطن بريطاني.

وقالت السفارة الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد "طلبنا من الحكومة البريطانية وبمذكرة دبلوماسية زيارة سيرجى سكريبال وابنته، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض بذريعة أنه مواطن بريطاني".

وفى وقت سابق، قال السفير الروسى لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو إن "البريطانيين رفضوا زيارة الجانب الروسى لسيرجى سكريبال، ولم يقدموا أى معلومات عن حالة ابنته يوليا".

وأشار ياكوفينكو إلى تناقض الممارسات البريطانية مع القانون الدولي، لأن سكريبال مواطن روسي، ويحق لروسيا بموجب اتفاقية فيينا الحصول على معلومات كاملة عن الحالة الصحية لمواطنها.

وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بالضلوع فى حادث تسمم الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل البريطانى سكريبال وابنته يوليا بغاز سام، الأمر الذى نفته موسكو واعتبرته "حملة إعلامية" ضدها مبنية على الاستفزاز ولا تستند لأى دليل ملموس.

 


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