موجز 10.. انتهاء تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة وبدء الفرز







نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها انتهاء تصويت المصريين فى الخارج وبدء فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

أصوات المصريين بالبحرين.. مؤشرات أولية: السيسى 3164 وموسى 71

أعلنت السفيرة سها الفار، سفير مصر بالبحرين عن نتائج فرز أصوات المصريين بعد انتهاء عملية التصويت موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حصل على 3164 صوتا، بينما حصل منافسه المهندس موسى مصطفى موسى على 71 صوتا.

استطلاعات روسية: بوتين يفوز بولاية رابعة بنسبة 73%

أعيد انتخاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد لولاية رابعة بـ73,9 % من الأصوات، وفق استطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع أجراها معهد "فيتيسيوم" بعد اغلاق اخر هذه المراكز. وحل مرشح الحزب الشيوعى بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2% من الاصوات متقدما على القومى المتشدد فلاديمير جيرينوفسكى (6,7 %) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 %). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى العام 2024

فيديو.. مسنة تدلى بصوتها بنيويورك: الريس عمَّر البلد ودايخ عشانكوا.. إنزلوا

رغم كبر سنها حرصت الحاجة لميس نجيب عبد السيد، على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بنيويورك فى اليوم الثالث لتصويت المصريين فى الخارج، رغم برودة الأجواء، معلنة تصويتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت:" دافعة 50 دولار فى المواصلات عشان آجى وجايه دايخة وتعبانة وبعيد لحد ما وصلت هنا..عشان ريسنا حبيب الشعب والملايين".

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

صور.. قبل ساعات من ختام العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.. طوابير الناخبين بدول العالم عرض مستمر لليوم الثالث..عمليات الهجرة تستجيب لـ300 استفسار وتوثق مشاركة متحدى الإعاقة.. وزغاريد ورقص بالعصا بالكويت

ينتهى فى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارج، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم تبدأ عمليات الفرز فور انتهاء اليوم الثالث من الاقتراع فى حضور ممثلين للمرشحين ومندوبى منظمات الهيئات المختلفة وبعض السفارات فى الخارج.

الحكومة توافق على تعديل يقضى بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

نيوزيلندا وأستراليا تبدآن الفرز.. رؤساء اللجان الفرعية يبدأون حصر وتجميع الأصوات بالانتخابات الرئاسية فى الخارج التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.. والسفارات ترسل الكشوف للهيئة الوطنية لإعلان النتائج مجمعة

تنتهى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بحسب توقيت كل دولة، عملية تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات الرئاسة 2018، والتى انطلقت منذ أول أمس الجمعة فى 124 دولة على مستوى 139 لجنة انتخابية.

صور.. الحكومة توافق على الموازنة العامة الجديدة وترفعها لمجلس النواب

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت اليوم الأحد، على الموازنة العامة "2018/2019"، موضحًا أنه سيتم إحالتها لمجلس النواب.

قمة مصرية – سودانية فى القاهرة غدا.. سفير مصر فى الخرطوم: السيسي والبشير يتشاوران لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.. سفير السودان: سيتبادلان وجهات النظر حول موضوعات القمة الأفريقية والعربية

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا الاثنين، الرئيس السودانى عمر البشير.

قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة الثلاثاء المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن بعض المناطق لتنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج لمدة 24 ساعة تبدأ 10 صباحاً الثلاثاء القادم، وحتى 10 صباحاً الأربعاء اليوم التالى.

الأمن القومى العربى على طاولة شكرى وبن زايد.. القاهرة وأبوظبى تتفقان على تعميق التعاون الاقتصادى وتدينان تدخلات تركيا بسوريا.. وزير خارجية مصر: نتحرك لتوحيد الجيش الليبى.. ونظيره الإماراتى: قطر منصة للإرهاب

عقدا وزيرا خارجية مصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، آلية التشاور السياسى على مستوى وزارتى خارجية البلدين.

مصر توقع اتفاقا للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022 بـ1.2 مليار دولار

وقعت مصر والأمم المتحدة، اليوم الأحد، اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

تعرف على مكان لجنتى تصويت السيسى وموسى مصطفى موسى بانتخابات الرئاسة

مع اقتراب تصويت المصريين بالداخل فى الانتخابات الرئاسية 2018 ، والمحدد لها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طبقا للرقم القومى، اللجان الفرعية التى سيصوت فيها المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى بانتخابات الداخل.

وزارة الهجرة: إقبال كبير على صناديق الاقتراع بالخارج.. وتلقينا 310 استفسارات

واصلت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عملها لليوم الثالث على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، حيث رصدت غرفة العمليات إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.

زغاريد ودموع فى حفل إعلان الفائزين بقرعة الحج بالجيزة.. فوز 2018 شخصا بينهم 203 من كبار السن.. زوجة تفاجئ زوجها بالتقديم له وفوزه.. وسيدة تسجد لله بعد فوزها.. ومدير الأمن يطالب الفائزين بالدعاء لمصر.. صور

اختلطت مشاعر الفرحة بالدموع خلال حفل إعلان نتيجة قرعة الحج التى نظمتها مديرية أمن الجيزة بنادى الزراعيين بالدقى اليوم الأحد، وتعالت زغاريد فرحة الفائزين، بينما دمعت أعين من لم يحالفهم الحفظ بالفوز هذا العام لزيارة بيت الله الحرام.

صور.. قبل ساعات من ختام العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.. طوابير الناخبين بدول العالم عرض مستمر لليوم الثالث..عمليات الهجرة تستجيب لـ300 استفسار وتوثق مشاركة متحدى الإعاقة.. وزغاريد ورقص بالعصا بالكويت

ينتهى فى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارج، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم تبدأ عمليات الفرز فور انتهاء اليوم الثالث من الاقتراع فى حضور ممثلين للمرشحين ومندوبى منظمات الهيئات المختلفة وبعض السفارات فى الخارج.

على جمعة: من أراد النظر لشخص من أهل الجنة فى الدنيا فلينظر إلى أم الشهيد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن اللسان يعجز عن توجيه الشكر والثناء لأم الشهيد ولكن نطمن قلبها بأن الـ100 مليون إنسان جميعهم يعتبرونها أماً لهم تأمريهم بما تشاء، مضيفًا: "يكفيكى أنكى من أهل الجنة، وتابع:" الشهيد يشفع لـ70 من أهل بيته ومن أراد أن ينظر لشخص من أهل الجنة فيلنظر إلى أم الشهيد".

تفاصيل ضبط منتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية.. توسط فى صفقات مع شركات النقل البحرى لتخليص جمارك سيارات صينية.. ويحضر اجتماعات ويشرف على بنود بروتوكولات بصفته قبطان.. وسيارة بورش بسائق للبرستيج والمهنة عاطل

شهدت الفترة الأخيرة عدد من الضبطيات لوقائع فساد وتعاطى الرشاوى بمحافظة الإسكندرية ضمن عملية التطهير التى تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة فى جميع القطاعات كشفت واقعة فساد داخل ميناء الإسكندرية لشخص ينتحل صفة مستشار رئيس جمهورية لتخليص بعض الصفقات والبضائع من الجمارك.

"الصحة": فحص 400 ألف حالة للكشف عن فيروس C يكشف 11 ألف إصابة.. وتحذر المرضى: عدم تناول الأدوية فى وقتها يتسبب فى تحور الفيروس.. برنامج لعلاج 1000 طفل مصاب.. وتؤكد: 70% من الأطفال المصابين غير مشخصين

أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 400 ألف حالة بمختلف أنحاء الجمهورية، بينهم 17 ألف شخص لديهم أجسام مضادة لفيروس سى، و11 ألف مصابين بالفيروس فعليا.

قطار الانتخابات الروسية ينطلق.. 46.7% من الناخبين يشاركون فى انتصاف أول أيام التصويت.. بوتين ومنافسيه فى صدارة المصوتين.. احباط هجمات إلكترونية لاستهداف مراكز الاقتراع من 15 دولة.. والقرم تشارك للمرة الأولى

انطلقت فى روسيا اليوم الأحد 18 مارس، انتخابات الرئاسة الروسية لعام 2018، بعد انتهاء التصويت فى الخارج، حيث يواصل الناخبون الروس توافدهم إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات محسمومة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين.

الرئيس السورى بشار الأسد يزور موقع الجيش فى الغوطة الشرقية

قال حساب الرئاسة السورية على تليجرام إن الرئيس بشار الأسد زار مواقع الجيش اليوم الأحد فى الغوطة الشرقية.

الخطيب يكرم أساطير الأهلى فى احتفالية كبرى.. بيبو يعلن زيادة الأرصدة بالبنوك 6 أضعاف.. ودفع 2 مليون جنيه مديونيات لمحافظة القاهرة.. ويؤكد: تركى آل الشيخ محب لمصر والأهلى وقدم دعما غير مسبوق الفترة الماضية

شهد المؤتمر الذى عقده رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، تحت شعار "عائلة الأهلى تكرم الأساطير"، عدداً من المفاجآت التى كشفها فى وجود الأعضاء ورموز النادى.

محمد صلاح لليوم السابع: جيل المنتخب قادر على إسعاد المصريين فى المونديال

أبدى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، تفاؤله بمشاركة "الفراعنة" فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو – 15 يوليو المقبلين.