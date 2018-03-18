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مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين فى الحوض المنجمى

الأحد، 18 مارس 2018 07:32 م
مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين فى الحوض المنجمى عناصر من الشرطة التونسية





المظيلة (أ ف ب)
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أطلقت قوات الأمن التونسية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون بالتنمية وفرص العمل فى منطقة المظيلة بالحوض المنجمى من محافظة قفصة (وسط)، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وانطلقت مسيرة ردد فيها عشرات من المشاركين شعارات مثل "شغل حرية كرامة وطنية" وطالبوا بتخصيص نسبة من عائدات الفوسفات للتنمية فى منطقة المظيلة.

ورشق عدد من المحتجين قوات الشرطة بالحجارة، وفقا للمصدر نفسه، وبدأت الإحتجاجات الجمعة إثر مجلس وزارى عقدته الحكومة فى المنطقة واثارت قراراته استياء المحتجين.

ومساء السبت، أغلق المحتجون السكك الحديد المخصصة لنقل الفوسفات وتدخلت إثرها قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع، وتعد منطقة الحوض المنجمى من أفقر المناطق فى البلاد رغم ثرائها بمادة الفوسفات التى تشكل ركيزة فى الاقتصاد التونسي.

وتشهد المنطقة احتجاجات واعتصامات مستمرة مع إستئناف عملية الإنتاج مؤخرا بعد توقف لستة أسابيع، وعقدت الحكومة الجمعة مجلسا وزاريا فى حضور وزير المالية رضا شلغوم للنظر فى مطالب المحتجين والرد على اتهام الحكومة بانها "غائبة" عن المنطقة. وتوصل الاجتماع الى قرارات بينها انشاء محطة لإنتاج الكهرباء ما اعتبره عدد من السكان غير كاف.

 


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