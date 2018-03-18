مهاب مميش: 54 سفينة عبرت قناة السويس اليوم بحمولة 3.1 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 54 سفينة، بحمولة 3.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، عن أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةMSC ERICA، بحمولة 198 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم البرتغالMSC SILOMENA بحمولة 146 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى ماليزيا.