ملك الأردن يرعى احتفالا بالذكرى الخمسين لمعركة الكرامة







عمان (أ ش أ)

رعى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم "الأحد" احتفالا أقامته القوات المسلحة الأردنية بالذكرى الخمسين لمعركة الكرامة، وذلك فى بلدة الكرامة، التى كانت محورا أساسيا من أرض المعركة.

وقام العاهل الأردنى بجولة فى متحف الكرامة، الذى أقامته القوات المسلحة الأردنية، ووثق لمجريات المعركة والأسلحة التى استخدمت فيها، إضافة إلى الصور والوثائق والخرائط والمجسمات والرسومات التشكيلية التى استحضرت بطولات الجيش الأردنى فى معركة الكرامة.

ووقعت معركة الكرامة فى 21 مارس 1963م، عندما قامت قوّات الجيش الإسرائيلى باحتلال نهر الأردن حيث عبرت النهر، تحت غطاء جوى مكثف، وقد تصدّى الجيش الأردنى لها، وفى قرية الكرامة دخلَ الجيش الأردنى والفدائيّون فى قتال شرس ضدّ الجيش الإسرائيليّ، فى عمليّة استمرّت خمسين دقيقة، واستمرّت المعركة بعدَ ذلك بين الجيش الأردنيّ، والقوّات الإسرائيلية لأكثر من ستّ عشرة ساعة، ممّا دفع الإسرائيليّين للانسحاب بشكل كامل من أرض المعركة، تاركين وراءهم خسائرَ، وقتلى ، وتمكّنَ الجيش الأردنى من الانتصار على الجيش الإسرائيليّ، وطردهم من أرض المعركة.