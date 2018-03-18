مكتبة دمنهور العامة تستقبل وفد معهد جوته لبحث أوجه التعاون الثقافى







البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

استقبلت اليوم مكتبة مصر العامة بدمنهور وفدا من معهد جوتة الألمانى بالإسكندرية لبحث أوجه التعاون الثقافى والفنى.

ضم الوفد تيكلا فورش امبارا مديرة معهد جوته ومريم شعلان مسئول الإعلام ويسرا الملاح مساعدة مديرة البرامج الثقافية وشيرين طمان مديرة المكتبة ومركز المعلومات بمعهد جوته.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على التعاون بين مكتبة دمنهور العامة ومعهد جوته من خلال مهرجان الأفلام العلمية ومشروع ترجمة الكتب من الألمانية للعربية ومشروع ترجمة السيرة الهلالية.

واصطحب أحمد الهواشى مدير المكتبة الوفد فى جولة بقاعات الإطلاع والأنشطة والمؤتمرات والمسرح الروماني بالمكتبة، حيث أشادوا بالمكتبة وقاعاتها المتنوعة.