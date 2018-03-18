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مكتبة الإسكندرية تحتفل بإصدار كتاب جديد عن زويل فى ذكرى ميلاده

الأحد، 18 مارس 2018 02:11 م
مكتبة الإسكندرية تحتفل بإصدار كتاب جديد عن زويل فى ذكرى ميلاده الدكتور أحمد زويل





الإسكندرية جاكلين منير
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تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية إصدار كتابها الجديد "تحية وذكريات من مصر.. أحمد زويل العالم والإنسان"، بمناسبة ذكرى ميلاد العالم الراحل أحمد زويل، وذلك الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية
 
 
ترجع فكرة هذا الكتاب للدكتور أحمد عكاشة، أستاذ ومدير مركز التعاون للتدريب والبحوث في مجال الصحة النفسية التابع لمنظمة الصحة العالمية والمؤسِّس والرئيس الفخري لمعهد عكاشة للطب النفسي في جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، وذلك أثناء تأبين العالم الراحل أحمد زويل في مكتبة الإسكندرية عام 2017، الذي تواكب مع صدور كتاب "تحية وذكريات مع أحمد زويل" باللغة الإنجليزية عن جامعة "كالتك"، والذي اشترك فيه 37 عالمًا من كل بلاد العالم ومن الحاصلين على جائزة نوبل.
 
 
وتعاون الدكتور أحمد عكاشة مع الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، لتبادر المكتبة بتحية وتقدير الدكتور أحمد زويل بإصدار هذا الكتاب، وقام بدعوة أصدقاء أحمد زويل ومعارفه وتلاميذه بكتابة كلمة اعترافًا بالفضل، وفاءً لتضحياته، واتفقا أن يكون إصدار الكتاب موافقًا لذكرى ميلاده في 26 فبراير.
 
يذكر أن الدكتور أحمد زويل حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 لدراساته الرائدة في مجال علوم الفيمتو.
 
ومن جانب آخر، ينظم برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "قراءة فى الملابس القبطية"، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 مارس في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تلقي المحاضرة الدكتورة منى الشحات ، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية، بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وتتناول المحاضرة دراسة أثرية نقدية لمجموعة من الملابس والمنسوجات التى عُثر عليها في أماكن متنوعة من مصر، تعود إلى الفترة الرومانية المتأخرة في مصر خلال القرن الثالث الميلادي. كما تتطرق المحاضرة لماهية ووصف وأشكال وأنواع  الملابس القبطية.

تأتي المحاضرة في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية للبرنامج الثقافي الذي ينظمه برنامج الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية، ويحاضر فيه المتخصصون في كافة فروع الدراسات القبطية من كافة الجهات المعنية بالتراث القبطي داخل مصر وخارجها.

كما تظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الغناء والموسيقى في الأندلس إلى نهاية عصر دويلات الطوائف"؛ تلقيها  الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم؛ أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية سابقًا ومدير معهد دراسات البحر المتوسط سابقًا بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 مارس 2018.


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