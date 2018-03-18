مكافحة المخدرات يضبط 213 كيلو بانجو وحشيش و140 ألف قرص مخدر







كتب ــ محمود عبد الراضى

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن في ضبط 140 آلف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و210 كيلو جرام لمخدرالبانجو و3 كيلو لمخدر الحشيش.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة الأنشطة الإجرامية.