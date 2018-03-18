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مكافحة المخدرات يضبط 213 كيلو بانجو وحشيش و140 ألف قرص مخدر

الأحد، 18 مارس 2018 03:42 م
مكافحة المخدرات يضبط 213 كيلو بانجو وحشيش و140 ألف قرص مخدر بانجو - أرشيفية





كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن في ضبط 140 آلف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و210 كيلو جرام لمخدرالبانجو و3 كيلو لمخدر الحشيش.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة الأنشطة الإجرامية.

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