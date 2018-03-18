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مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 30 محضرا لبضائع متنوعة

الأحد، 18 مارس 2018 10:21 م
مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 30 محضرا لبضائع متنوعة الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك





كتب أحمد يعقوب
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر، برئاسة محمد شمس مدير إدارة المكافحة، من تحرير وضبط 30 محضر تهرب جمركى بالمخالفة لأحكام المادة 30 والمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة، وذلك بمحال تجاريه بأسيوط وأكمنة متفرقة.

 

وكانت المحاضر لأصناف خلاطات وقطع غيار سيارات وأجهزة وأدوات كهربائية ومكتبية وصحية ومستحضرات تجميل ومغاليق أبواب ولعب أطفال وملابس جاهزة ومبيدات حشرية وقطع غيار سيارات، وإطارات سيارات وسيارة لا يقودها مالكها، وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك.

 

وتم التصالح فى جميع المحاضر وسداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 437 ألفا و500 جنيه، كما تم التصالح فى جميع المحاضر وتم سداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، وطارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وعبد الرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

 


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