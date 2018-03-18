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مقتل 60 حوثيا وإصابة 40 آخرين فى غارات للتحالف على محافظة الحديدة

الأحد، 18 مارس 2018 03:51 م
مقتل 60 حوثيا وإصابة 40 آخرين فى غارات للتحالف على محافظة الحديدة جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بأن ستين عنصرا من ميليشيا الحوثى الانقلابية قتلوا،وأصيب أكثر من أربعين آخرين فى غارات للتحالف العربى على محافظة الحديدة - غربى اليمن - فى وقت سابق اليوم الأحد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، عن المصادر قولها،إن غارات التحالف العربى استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثى فى مديرية الحسينية،مما أسفر عن مقتل ثمان وثلاثين عنصرا وإصابة أكثر من أربعين آخرين، بالإضافة إلى مقتل اثنين وعشرين عنصرا من ميليشيا الحوثى فى غارات للتحالف على مديرية "التحيتا وتدمير آليات عسكرية.

يذكر أن، مائة عنصر من ميليشيا الحوثى قتلوا - فى وقت سابق،فى غارات لمقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية، فى محافظة الحديدة بجبهة "الساحل الغربى" لليمن.

 


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