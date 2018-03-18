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الأحد، 18 مارس 2018 06:37 م
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مقتل 5 مدنيين فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك

الأحد، 18 مارس 2018 06:22 م
مقتل 5 مدنيين فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك مسلحين





بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر محلى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، بمقتل 5 مدنيين بينهم امرأة فى هجوم مسلح جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى هاجمت قرية تابعة لناحية الرياض بقضاء الحويجة كم جنوب غربى كركوك، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى وجه -فى وقت سابق- القوات الأمنية بفرض الأمن فى كركوك والمناطق المتنازع عليها، وسيطرت تلك القوات على عموم كركوك ومؤسساتها الحكومية.

 


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