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مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة فى قصف باكستانى بكشمير

الأحد، 18 مارس 2018 09:13 ص
مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة فى قصف باكستانى بكشمير القوات الهندية ـ صورة أرشيفية





نيودلهى(أ ش أ)
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أعلن مسئولون هنود مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة وإصابة اثنين آخرين بجروح فى قصف وقع عبر الحدود بين الجنود الهنود والباكستانيين فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، عن الشرطة الهندية قولها " إن القتلى الخمسة لقوا مصرعهم بعد أن أطلق الجنود الباكستانيون قذيفة أصابت منزلهم الكائن فى منطقة "بونش" على طول خط المراقبة الذى يقسم الإقليم إلى شطرين بين الجارتين النوويتين".

وأشار الجيش الهندى إلى أن جنوده قاموا بالرد على ما وصفه انتهاك "لم يسبقه أى استفزاز" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين فى عام 2003.

من جانبها، لم تدل باكستان بأى تعليق بعد، إلا أنه عادة ما يلقى كل من الجارتين النوويتين اللوم على الآخر فى بدء إطلاق النار، ويصران على إنهما لم يقوما إلا بالرد عليه.

 


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