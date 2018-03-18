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مقتل 13 مسلحًا من طالبان فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان

الأحد، 18 مارس 2018 03:51 م
مقتل 13 مسلحًا من طالبان فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان غارات جوية





كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أمنيون أفغان عن مقتل ما لا يقل عن 13 مسلحًا من حركة طالبان في غارات جوية أمريكية استهدفت إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وأكد رئيس شرطة إقليم قندهار الجنرال عبد الرازق - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأحد، وقوع الغارات الجوية الأمريكية، كما قال إن معلومات استخباراتية أولية كشفت عن مقتل مهندسين ينتميان لطالبان وهما خبيران في صناعة الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع.

وأضاف عبد الرازق أن مسلحين من طالبان كانوا متجمعين فى بيت بمنطقة خاكريز للقيام بتصنيع أجهزة متفجرة يدوية الصنع وقت تعرضهم للهجوم الجوى.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - من بينها حركة طالبان - على هذه الأنباء.

وجاء هذا التطور متزامنًا مع ما ذكره فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الوطني الأفغاني أن خبيرا في تصنيع الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع ينتمي لطالبان ويعرف باسم قاري صالح أصيب بإصابات خطيرة خلال عملية أجرتها القوات الخاصة الأفغانية.

 


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