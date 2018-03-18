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الأحد، 18 مارس 2018 12:30 م
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مقتل قائد المشاة التركى خلال عملية القصف على عفرين السورية

الأحد، 18 مارس 2018 12:20 م
مقتل قائد المشاة التركى خلال عملية القصف على عفرين السورية القصف التركى على عفرين





أنقرة (أ ش أ)
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أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد، عن وفاة قائد مشاة الجيش التركى بعد إصابته بجروح خطيرة منتصف الشهر الجارى جراء الاشتباكات مع المسلحين الأكراد فى عفرين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن وسائل إعلام تركية أن "قائد المشاة، وهو مدحت دونجى كان قد جرح فى معارك "غصن الزيتون" فى 15 من الشهر الحالي، وتم نقله إلى أحد مستشفيات تركيا متأثرا بجروحه، إلا أنه فارق الحياة اليوم".

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم أن قوات عملية "غصن الزيتون" سيطرت بالكامل على مركز مدينة عفرين، وتم رفع العلم التركى وسطها

 


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