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الأحد، 18 مارس 2018 01:15 م
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مقتل اثنين من المشرفين على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب باكستان

الأحد، 18 مارس 2018 12:55 م
مقتل اثنين من المشرفين على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب باكستان مسلحون





بيشاور (أ ف ب)
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قتل اثنان من أعضاء فريق يشرف على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال حين فتح مسلحون مجهولون النيران على آلية فى المنطقة القبلية المضطربة فى شمال غرب باكستان قرب الحدود مع افغانستان، على ما أفاد مسئولون الأحد.

ووقع الحادث مساء السبت، فى منطقة صافى فى منطقة مهمند القبلية حيث فرضت السلطات حظرا للتجول وأطلقت عملية بحث عن الجناة تقودها القوات الخاصة.

وقال المسؤول المحلى فى المنطقة محمود إسلام لوكالة فرانس برس "كان فريق حملة تلقيح (ضد شلل الاطفال) فى إدارة الصحة المحلية عائدا إلى مقره حين فتح مسلحون مجهولون يختبئون فى الاحراش على جانب الطريق النار على عربتهم ما أدى لمقتل اثنين منهم فى موقع الهجوم".

وأشار إلى أن موظفا ثالثا وسائق العربة تمكنا من الهرب سالمين.

وتابع "وفقا للتحقيقات المبدئية، هناك خمسة مهاجمين جميعهم هربوا لاحقا من موقع الحادث".

 


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