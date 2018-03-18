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ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى..

مقاومة المضادات الحيوية للبكتريا والأخطاء الطبية في ندوتين لصيدلة المنوفية

الأحد، 18 مارس 2018 04:22 م
مقاومة المضادات الحيوية للبكتريا والأخطاء الطبية في ندوتين لصيدلة المنوفية جانب من الندوة





المنوفية - محمود شاكر
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بدأت فعاليات الاسبوع الثقافى الأول لكلية الصيدلة جامعة المنوفية، اليوم، بندوة علمية توعوية حول مقاومة المضادات الحيوية للبكتريا، تحث رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن فرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وفاء زهران عميد الكلية والدكتور داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

أشار الدكتور عبد الرحمن فرمان الي دور الجامعة في خدمة المجتمع والوصول بخدمات الجامعة إلي مستحقيها في القري والمدن وأكد علي أهمية تعطيم قيم الإنتماء للوطن واحترام وتقدير الوطن والحفاظ وعلي هيبته في الداخل والخارج والاعتراف بفضلة وحماية أرضه ومكتسباته .

أستعرضت الدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة واستاذ ميكروبيولوجى والمناعة بكلية الطب نشأة المضادات الحيوية واستخداماتها المختلفة وتصنيفها ودعت إلي عدم الإسراف في تعاطي المضادات الحيوية لقيام البكتيريا المسببة للأمراض بمقاومة المضادات الحيوية المتعارف عليها نتيجة الإسراف في تناول المضادات الحيوية.

كما أستعرضت الدكتورة سعدية النحاس مديرة مركز المعلومات الدوائية والتدريب بالتامين الصحى و مدرس مساعد بجامعة مصر الاخطاء الطبية الشائعة من حيث الخطورة والأسباب المؤيدة لها ومراحل الرعاية الصيدلية في تقييم الأخطاء الطبية وطرق تفاديها مع توضيح المعايير الصحية العالمية ودور التعاون بسن المؤسسات الصحية المختلفة لتحسين مستوي الصحة .

كما ألقت الضوء علي أهمية مواكبة التطور العلمي المستمر في مجال المعلومات الدوائية وضرورة متابعة التطور الالكتروني لتوظيف في الحصول علي بروتوكولات علاجية حديثة، كما قامت الدكتورة سعيدة بعرض أمثلة لبعض الأخطاء الطبية الفعلية وطرق تصحيحها، كما أكدت علي ضرورة تعاون الفريق الطبي كاملا من أجل صحة المريض.

 


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