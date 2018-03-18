معاقبة 14 إخوانيا بالسجن بين 3 سنوات و15 عاما فى قضية التظاهر بالمنيا

معاقبة 14 إخوانيا بالسجن بين 3 سنوات و15 عاما فى قضية التظاهر بالمنياالأحد، 18 مارس 2018 07:47 م
حبس - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة 14 متهما غيابيا وحضوريا بالسجن ما بين 3 سنوات و15 عاما، فى قضية تظاهر بمركز المنيا، عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وعاقبت المحكمة، 4 متهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات، فيما عاقبت 10 متهمين غيابيا، بالسجن 15 عاما لكل منهم، متورطين فى قضية تظاهر وشغب، وقعت بمركز المنيا فى اكتوبر 2013 .
وكانت النيابة العامة، قد احالت المتهمين فى 2015 الى المحاكمة الجنائية، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، أسست على خلاف إحكام القانون والتحريض على الشغب، والتظاهر بدون تصريحات امنية.
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