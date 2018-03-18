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"مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

الأحد، 18 مارس 2018 04:00 ص
"مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 695.5 ألف ورقة بقيمة قدرها 172.1 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 635.4 ألف ورقة، بقيمة قدرها 292.5 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث الدولية للأسمدة والكيماويات، بحجم تداول بلغ 493.1 ألف ورقة، وبقيمة 721.8 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا البدر للبلاستيك وفرتيكا للبرمجيات، المركزين الأخيرين، بحجم تداول 12.5 ألف ورقة، وبقيمة 7.2 ألف جنيه، 8 ألف ورقة، وبقيمة 15.5 ألف جنيه، على التوالى.
 
 
 

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