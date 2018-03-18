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مصر تستضيف ورشة العمل شبه الإقليمية حول إدارة غرفة تبادل المعلومات CHM

الأحد، 18 مارس 2018 09:58 ص
مصر تستضيف ورشة العمل شبه الإقليمية حول إدارة غرفة تبادل المعلومات CHM وزارة البيئة تنظم ورشة عمل حول إدارة غرفة تبادل المعلومات





كتبت آية دعبس
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فى إطار استعدادات مصر لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف باتفاقية التنوع البيولوجى، نظمت وزارة البيئة ورشة العمل شبه الإقليمية حول إدارة غرفة تبادل المعلومات (CHM) للدول الناطقة باللغة العربية، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى (CBD) ، وبمشاركة ممثلين من المملكة العربية السعودية، لبنان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، فلسطين، سلطنة عمان، اليمن.

وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن ورشة العمل تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى، بالإضافة إلى بناء القدرات وتأهيل الدول العربية فى مجال إدارة غرف تبادل المعلومات الخاصة بتفعيل بنود اتفاقية التنوع البيولوجى والخطة الإستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجى "2011-2020" ، مضيفاً أن ورشة العمل تتضمن تطوير قدرات مديرى الغرفة وتعزيز وتيسير التعاون العلمى والتكنولوجي، بالإضافة إلى تقاسم المعارف وتبادل المعلومات ونشر قصص النجاح والخبرات المكتسبة بين كافة الدول الأعضاء فى الاتفاقية.

وأوضح فهمى أن ورشة العمل أبرزت أهمية تضافر الجهود المبذولة من جميع الدول العربية فى صون التنوع البيولوجى وإدارته بصورة مستدامة وبما بيتفق مع التوجهات العالمية التى تقرها الدول الأطراف فى الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، مما يمكن فى نهاية الأمر من الحصول على نتائج فعلية وواقعية تساهم فى عرض خبرات التعامل مع التنوع البيولوجي، ونتائجها وتقييمها للوصول إلى أنسب الحلول والبدائل واقتراح آليات التنفيذ لمساعدة متخذى القرار فى اتخاذ ما يلزم فى الوقت المناسب لحماية التنوع البيولوجي.

يذكر أن جمهورية مصر العربية تستعد لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى 14 Cop بمدينة شرم الشيخ أواخر هذا العام.


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