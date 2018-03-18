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الأحد، 18 مارس 2018 01:58 م
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مصر الخير تعرض تجربة الغارمين بمؤتمر صناعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية

الأحد، 18 مارس 2018 01:24 م
مصر الخير تعرض تجربة الغارمين بمؤتمر صناعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية مؤتمر صناعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية





كتب مدحت وهبة
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شارك قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير اليوم الأحد، بمؤتمر "صناعة المنسوجات.. الواقع والمستقبل"، الذى نظمه قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، حيث عرض القطاع تجربته فى مصانع السجاد والكليم بقرى أبيس.

 

وقالت سهير عوض، مدير قطاع الغارمين فى كلمة ألقاها نيابة عنها جابر رشدى، إن قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير يحرص على التعاون مع كل الجهات المعنية سواء كانت تنفيذية أو علمية أو المجتمع المدنى لخدمة البلاد فى أى مجال لافته إلى أن قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير وقع برتوكول تعاون مع قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بهدف تطوير الصناعة وإحداث طفرة فى التصميمات بما يليق بطبيعة المجتمع المصرى قديما وحديثا.

 

وأشارت عوض، إلى أن قطاع الغارمين لديه 4 مصانع للسجاد والكليم بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، والتعاون مع القسم لتطوير هذه الصناعة وتقديم أحدث التصميمات للارتقاء بها وإنقاذ تلك المهنة والهامةته من الاندثار، وأن مصر كانت تحتل مكانة رائدة فى العالم فى صناعة المنسوجات، ونسعي أن تعود لرياتها في هذا المجال، اضافه الى أن قرية أبيس تعتبر من أكبر القرى التي تعاني من ظاهرة الغارمين، ولهذا تم البحث عن أكثر الحرف التي يمتاز بها أهالى القرية، ولهذا تم إنشاء مصانع للسجاد هناك، لإحياء هذه الصناعة من الاندثار.

 

وأكدت رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، حرص قطاع الغارمين على التعاون مع العديد من الجهات والجامعات لتطوير الصناعة اليدوية والمحافظة على الهوية المصرية لتلك الصناعات التي يمكن أن تكون خير سفير لأياد مصرية ماهرة لافتة إلى، أن المؤسسة تضع خطة لتسويق وترويج المنتجات بشكل مستمر حيث حرصت على مشاركة منتجات أبيس من السجاد والكليم والمنسوجات في العديد من المعارض .

 

وأوضحت عوض، أن مؤسسة مصر الخير تسعى لتحويل قرية أبيس إلى قرية نموذجية تكون قابلة للتكرار فى كل المحافظات بعد تغيير معالمها، من قرية فقيرة يعانى أهلها من الكثير من المشاكل الاجتماعية والصحية والتعليمية وارتفاع نسب البطالة والأمية وانتشار ظاهرة الغارمين، إلى قرية منتجة تتمتع بكل الخدمات.


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الغارمين

صناعة المنسوجات

كلية الفنون التطبيقية




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