مصرع 4 أشخاص فى حريق بفندق بالفلبين

مصرع 4 أشخاص فى حريق بفندق بالفلبينالأحد، 18 مارس 2018 08:41 ص
حريق مبنى -أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول إنقاذ إن حريقا اندلع فى فندق بالعاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الأحد، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وحصار آخرين فى الطابق الخامس.
وقال جونى يو مدير مكتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث فى مانيلا لمحطة (دى.زد.إم.إم) الإذاعية إن نحو 20 شخصا محاصرون داخل فندق مانيلا بافيليون.
وأضاف "تصلنا تقارير من مكتب مكافحة الحرائق تفيد بأن هناك ما بين 19 و20 شخصا محاصرون فى الطابق الخامس".
ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. والفندق مملوك لشركة ووترفرونت الفلبين.
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