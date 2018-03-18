مصرع 17 شخصا فى عاصفة استوائية بمدغشقر







انتاناناريفو (أ ف ب)

قتل 17 شخصا عندما ضربت عاصفة استوائية قوية مدغشقر، بحسب احصاء رسمى نشر الأحد، ورافقت العاصفة "الياكيم" رياح بسرعة 105 كلم فى الساعة عندما ضربت شمال شرق الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى الجمعة، وانتقلت الى الساحل الشرقي.

وأعلن مكتب إدارة الكوارث فى البلاد عدد القتلى، وقال ان 15 الف شخص تضرروا من العاصفة، وتعرضت مدغشقر، التى تعتبر من افقر بلدان العالم، لأربعين اعصاراً وعاصفة استوائية خلال السنوات العشر الماضية.

وفى يناير تسبب الاعصار "آفا" بمقتل 51 شخصا، وفى مارس من العام الماضى قتل 78 شخصا فى الاعصار "ايناو".