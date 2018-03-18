مصرع مزاع سقط داخل بئر صرف صحى بقرية الصلعا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من انتشال مزارع جثة هامدة سقط داخل بئر للصرف الصحى بناحية قرية الصلعا دائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بسقوط مزارع داخل بئر للصرف الصحى دائرة المركز وتم إنتشاله بمعرفة قوات الإنقاذ البرى.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى قادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج وأشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية أنه حال تواجد عبد المنعم ا ع ا - 71 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بمنزله انزلقت قدمه وسقط داخل البئر مما أدى إلى وفاته ذ وتم انتشال الجثة .

وبسؤال شقيقة على ا ع يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1557 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.