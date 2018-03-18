مصرع عامل بالدقهلية صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة







الدقهلية شريف الديب

لقى عامل بالسنبلاوين مصرعه بعد أن صدمه قطار الزقازيق، أثناء مروره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد أمام عزبة " فضة " دائرة المركز، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال عبور "جمال ع ح" 61 سنة عامل ومقيم قرية "ميت غريطة" دائرة المركز شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم به القطار رقم ( 345 ركاب ) القادم من مدينة الزقازيق باتجاه مدينة المنصورة، ما أدى إلى وفاته وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وبسؤال نجله على جمال على حسين 26 سنة نجار مسلح، ومقيم بذات العنوان أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة والده، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2421/2018 إدارى المركز.