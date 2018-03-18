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مصرع طالب غرقا بترعة الباجورية فى المنوفية

الأحد، 18 مارس 2018 11:29 ص
مصرع طالب غرقا بترعة الباجورية فى المنوفية غرق - أرشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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لقى طالب مصرعه غرقا بترعة الباجورية أمام قرية الحامول بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
 
وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ أهالى قرية الحامول دائرة المركز ‏بغرق شخص بترعة الباجورية دائرة المركز.
 
 
بالانتقال وقوات الإنقاذ النهرى تم انتشال جثة الطالب "م ن أ ع "14 سنة، ومقيم دائرة ‏المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة، بسؤال كل من والده "ر ح ع ج" بالمعاش ومقيم دائرة المركز، وعمدة قرية الحامول دائرة المركز أفادوا نزول الطفل بمياه الترعة المشار إليها للاستحمام رفقة زملائه ولعدم إجادته ‏السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا ونفوا الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة ‏إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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