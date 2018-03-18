مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء تصليحه ماتور مياه بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

لقى شخص مقيم قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تصليحه ماتور مياه بالمنزل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بوفاة محمد عبد الله وهبة 52 سنة صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بإصلاح ماتور مياه بقرية كفر حجازى، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.