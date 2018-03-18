مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بموتوسيكل فى أسيوط







أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون فى تصادم سيارتين وموتوسيكل بطريق أسيوط منفلوط الزراعى.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد تلقى بلاغاً من أهالى عزبة الملاح بطريق (منفلوط/أسيوط) الزراعى بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وموتوسيكل، ووقوع وفيات وإصابات.

بانتقال قوة من الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، تبين تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة نقل وموتوسيكل ، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وجارى استكمال الإجراءات القانونية.