video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بموتوسيكل فى أسيوط

الأحد، 18 مارس 2018 10:39 ص
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بموتوسيكل فى أسيوط حادث تصادم - أرشيفية





أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون فى تصادم سيارتين وموتوسيكل بطريق أسيوط منفلوط الزراعى.
 
تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد تلقى بلاغاً من أهالى عزبة الملاح  بطريق (منفلوط/أسيوط) الزراعى بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وموتوسيكل، ووقوع وفيات وإصابات.
 
بانتقال قوة من الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، تبين تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة نقل وموتوسيكل ، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.
 
تم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وجارى استكمال الإجراءات القانونية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة قائد دراجة بخارية فى حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بمقطورة بطريق أبوتشت

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

امن اسيوط

اخبار المحافظات

حوادث اسيوط




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة