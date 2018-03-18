مصادر: ترشيح وكيل محافظ البنك المركزى رئيسا تنفيذيا للشركة المصرفية العربية







كتب – أحمد يعقوب

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أنه تم ترشيح طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، لتولى منصب الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، خلفا لحسن عبد المجيد.

وأكدت المصادر، أن ترشيح طارق الخولى، للمنصب يخضع حاليا لبعض الموافقات الخاصة بالبنك المركزى المصرى، على أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام القادمة.