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مصادر: ترشيح وكيل محافظ البنك المركزى رئيسا تنفيذيا للشركة المصرفية العربية

الأحد، 18 مارس 2018 10:39 ص
مصادر: ترشيح وكيل محافظ البنك المركزى رئيسا تنفيذيا للشركة المصرفية العربية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB





كتب – أحمد يعقوب
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علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أنه تم ترشيح طارق الخولى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، لتولى منصب الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية  SAIB، خلفا لحسن عبد المجيد.
 
 
وأكدت المصادر، أن ترشيح طارق الخولى، للمنصب يخضع حاليا لبعض الموافقات الخاصة بالبنك المركزى المصرى، على أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام القادمة.
 
 

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طارق الخولى

البنك المركزى المصرى

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية




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