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مصادر أمنية عراقية: العثورعلى معمل لتصنيع الصواريخ جنوب غربى كركوك

الأحد، 18 مارس 2018 01:52 م
مصادر أمنية عراقية: العثورعلى معمل لتصنيع الصواريخ جنوب غربى كركوك الشرطة العراقية





بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر بالشرطة الاتحادية فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، العثور على معمل لتصنيع الصواريخ خلال عملية أمنية نفذتها الشرطة الاتحادية فى قضاء الحويجة جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن الشرطة الاتحادية بدأت بعملية استباقية لتفتيش مناطق الحويجة كافة، موضحا أن تم العثور على ثلاثة أنفاق وهدمها فضلا عن العثور على عبوات ناسفة تم تفجيرها بالسيطرة من قبل قوات الجهد الهندسى.

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق العراقية رائد شاكر جودت قد أعلن مؤخرا عن تدمير عشرات الأنفاق والمخابئ والمقرات بقضاء الحويجة فى كركوك.

 


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