مشروع رواد 2030 يبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنحة ريادة الأعمال







كتب – مصطفى عبد التواب

بدأت اليوم الأحد بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون الأكاديمى مع جامعة كامبريدج.

وتستمر المقابلات حتى 21 مارس الجارى ممن انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة، والذى استمر التقديم لها لمدة شهرين منذ إطلاق مشروع رواد 2030 وقيام د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030، لتنفيذ الماجستير المهنى لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.. وسيتم الاختيار النهائى للمتقدمين إبريل القادم.

وكانت د.هالة السعيد قد أكدت أن مشروع رواد 2030 يسعى لتحقيق رؤية واضحة وهى النهوض بالكفاءات الشابة وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.

ويتمثل الهدف من تلك المنحة فى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية وخدمة المجتمع إضافة إلى خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال إلى جانب الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفهــا لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع.

وجاءت شروط التقدم للمنحة بشكل مبسط لتتطلب ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاماً، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة جامعية، مع شرط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، مع إحضار ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابع لها.

يُشار أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والابداع، حيثُ أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًيا من مستقبل عالمنا وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتى من شأنها خلق فرص عمل للشباب والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.