مسلحو "داعش" يتسللون إلى ديالى عبر منفذ حدودى مع محافظة صلاح الدين







بغداد أ ش أ

أعلن مجلس محافظة ديالى بالعراق اليوم الأحد عن وجود منفذ حدودى مع محافظة صلاح الدين يتسلل خلاله مسلحو "داعش" للمحافظة، داعيا إلى سرعة معالجة الفراغ ونشر نقاط مرابطة لوقف عمليات التسلل.

وقال عضو اللجنة الأمنية فى المجلس عبد الخالق العزاوى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية) نيوز - " إن هناك فراغا على الحدود بين محافظتى ديالى وصلاح الدين بطول 8 كم ليس تحت إشراف أى جهة أمنية ".

وأضاف: " أن ذلك تسبب فى تسلل عناصر (داعش) من خلالها قادمة من حوض الميتة فى محافظة صلاح الدين باتجاه منطقة (حاوى العظيم) ومنها إلى تلال (حمرين) داخل ديالى ".

وتابع العزاوي: " أن تسلل مسلحو "داعش" من محافظة صلاح الدين صوب ديالى يثير قلق أهالى المناطق والقرى المحررة القريبة من الحدود الفاصلة ".

يذكر أن بعض مناطق محافظة صلاح الدين القريبة من الحدود مع محافظة ديالى مازال ينشط فيها خلايا تنظيم "داعش" وتشكل خطرا على القرى المحررة.