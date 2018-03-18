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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

الأحد، 18 مارس 2018 12:49 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر مقدسية، إن 152 مستوطنا و47 جنديا من جيش الاحتلال اقتحموا اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

ويتعرض الأقصى يوميا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، فى محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا كما حدث فى المسجد الإبراهيمى بالخليل جنوب الضفة الغربية.

 


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المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

باحات الاقصى

قوات الاحتلال




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