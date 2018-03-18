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مستشار شيخ الأزهر عن أمين الأمم المتحدة: مثقف واعٍ ويعرف قدر الأزهر ومكانته

الأحد، 18 مارس 2018 02:55 م
مستشار شيخ الأزهر عن أمين الأمم المتحدة: مثقف واعٍ ويعرف قدر الأزهر ومكانته مستشار شيخ الأزهر الشريف والأمين العام للأمم المتحدة





كتب لؤى على
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أعرب المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر الشريف، عن تقديره لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه مثقف وواع يعرف قدر الأزهر وعالميته وتأثيره.

 

وقال عبد السلام، فى تدوينة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مصحوبة بصورة سيلفى تجمعه وغوتيريش على هامش الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية فى لشبونة" : "مهندس مثقف وواع بمشاكل العصر ولديه رغبة فى تحقيق سلام عادل للشعوب".

 

وأضاف عبد السلام: "يعرف للأزهر قدره وعالميته وتأثيره، ويرفض بشده ربط الأديان بالإرهاب" .

 

يذكر أن المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر الشريف، شارك ضمن الوفد المرافق للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته إلى جمهورية البرتغال، حيث التقى الرئيس البرتغالى مارشيلو دى سوزا، وعددًا من المسئولين البرتغاليين، كما ألقى كلمة فى رئيسة فى الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية فى لشبونة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جمهورية البرتغال.


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