مساعد وزير الداخلية يكرم نجوم الفن والأمهات السجينات بمناسبة عيد الأم







كتب محمود عبد الراضى

كرم اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس النواب والأمهات السجينات فى الحفل المقام بسجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد الأم.

المكرمون هم سلاف درويش عضو مجلس النواب، وكذلك نجوم الفن عفاف شعيب، وهالة فاخر، وسوسن بدر، ونيللى كريم، ونشوى مصطفى، ويسرى إسماعيل، وشعبان عبد الرحيم، وسعد الصغير، وأشرف زكى، ورؤساء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية لرعاية أبناء السجينات.

كما كرم عدد من الأمهات السجينات، أبرزهن وفاء محمد وندى عبد السلام وياسمين مهران وهبة حسين ونوسة سعيد ورباب مجدى ونورا جمال وكريمة مصطفى وفاطمة فتحى وهويدا سعيد.