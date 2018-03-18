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مساعد وزير الداخلية: تصدير منتجات السجون للخارج قريبًا

الأحد، 18 مارس 2018 06:35 م
مساعد وزير الداخلية: تصدير منتجات السجون للخارج قريبًا وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار





كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزارة التجارة والصناعة تطالب قطاع السجون، بتصدر منتجات الحيوانية والزراعية إلى عدد من الدول نتيجة جودتها وانخفاض أسعارها بالمقارنة مع السلع الموجودة فى الأسواق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن القطاع يقوم حاليًا بإحلال وتجديد عدد من المبانى وتطويرها، وفقًا لأحدث النظم العلمية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ترعى السجناء اجتماعيا واقتصاديا وثقافيًا عبر منظومة متكاملة.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الوزارة تنسق مع وزارة التضامن لصرف 120 مليون جنيه معاشات ورواتب شهرية لأسر السجناء.


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