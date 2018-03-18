مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة ويشدد على تأمين الرحلات

مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة ويشدد على تأمين الرحلاتالأحد، 18 مارس 2018 09:21 ص
اللواء عصمت الأشقر- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم اﻷحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين والطلاب من الأقاليم والقاهرة الكبرى.
ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
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