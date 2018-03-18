مساعدا محافظ كفر الشيخ يناقشان الإستعدادات للإنتخابات الرئاسية

مساعدا محافظ كفر الشيخ يناقشان الإستعدادات للإنتخابات الرئاسيةالأحد، 18 مارس 2018 02:48 م
جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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وجه مساعدا محافظ كفر الشيخ ، التنفيذيين بالإستعداد لإجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، بالاستعداد التام لجميع مراكز ومدن المحافظة للانتخابات الرئاسية 2018 المقبلة والتي ستقام يومي 26 ، 27 من شهر مارس الجاري
وعقد طلعت عبدالقادر ، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق كفر الشيخ ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، اجتماعاً بحضور مدراء الإدارات والقطاعات الحكومية ورؤساء القرى ، ومحمد سويدان ،ومحمد البنا " ، ورويضة القمرى نواب رئيس المدينة ، مؤكداً على أهمية نشر الوعى الثقافى للعملية الإنتخابية ، وذلك من خلال الوعاظ وخطباء المنابر ، لتتزين مدن المحافظة بالحشد المليونى الجماهيرى على صناديق الاقتراع ، لتحكى ملحمة شعبية حقيقية للعالم كله ، أن إرادة المصرين وحدها من تحدد مصيرها وتعى مصالحها ، كما ناقش أيضاً كيفية توزيع اللجان الانتخابية على المدارس ، مع توفير الإضاءة الكافية ومياه الشرب ، وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل المعوقات أمام الناخبين الوافدين على صناديق الاقتراع .
ووجه المهندس علي عبدالستار ، مساعد محافظ كفر الشيخ ، رؤساء القرى والتنفيذيين ، بضرورة مساعدة المواطنين في العملية الانتخابية ، وتوفير الكشوف اللازمة الخاصة ببيانات الناخبين ، وكذلك توفير السيارات المجانية لجميع اللجان بكل قرية تيسيراً على المواطنين.
كما وجه مساعد المحافظ ، بضرورة حث جميع المواطنين ، مطالباً العاملين بالدولة بالنزول والمشاركة من أجل مصر ، مؤكداً أن الصوت الانتخابي الواحد مهم جداً ، وأن مصر كدولة تقام بسواعد أبناؤها ، وأن الأصوات الانتخابية والمشاركة في العملية الانتخابية لا تقل أهمية عن دعم الاقتصاد في مصر ، وأننا كتنفيذيين مكلفين بخدمة المواطنين والتيسير عليهم في العملية الانتخابية ، وتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكل تنقلاتهم ، وكذلك تقديم البيانات اللازمة والكاملة الخاصة بكل مواطن للوصول للجنة الخاصة به والمشاركة في العملية الانتخابية .
كما وجه مساعد المحافظ بضرورة التأكد من توصيل الكهرباء لجميع اللجان ، وعمل مرافق المياه بصورة جيدة بكل لجنة ، والتأكد من سلامة التأمين لكل لجنة ، وتقديم الدعم الكامل لرجال الأمن ، والناخبين في انتخابات الرئاسة القادمة ،مؤكداً أننا متواجدون على مدار الساعة للتواصل مع أي جهة أو رئيس قرية وحل أي مشكلة إن وجدت .
الحضور من التنفيذيين
رئيس مدينة بلطيم يتابع الاستعدادات للإنتخابات
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