مسئول عراقى: القوات التركية تتوغل داخل الأراضى العراقية وتقيم ثكنات عسكرية







بغداد (أ ش أ)

أعلن مسئول محلى عراقى اليوم الأحد، وقوع مواجهات بين القوات التركية ومسلحى حزب العمال الكردستانى فى المثلث الحدودى العراقى التركى الإيرانى، مبينا أن القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلو مترا داخل الأراضى العراقية وأقامت ثكنات عسكرية.

وقال مدير ناحية سيدكان،إحسان جلبى،فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" نيوز، إن "مواجهات قوية شهدها المثلث الحدودى العراقى التركى الإيرانى بين الجيش التركى ومسلحى حزب العمال الكردستانى منذ يومين"، مبينا أن "القوات التركية استخدمت خلال المواجهات الأسلحة الثقيلة والطائرات".

وأضاف جلبى أن "القوات التركية توغلت بعمق نحو15 كيلومترا إلى داخل الأراضى العراقية فى ناحية سيدكان"، مؤكدا أن "تلك القوات أقامت نحو 12 ثكنة عسكرية فى تلك المنطقة".

وتابع "الجيش التركى يخطط لشن هجوم واسع على مواقع حزب العمال الكردستانى فى المثلث الحدودى العراقى التركى الإيراني"، لافتا إلى أن "توغل القوات التركية أثار الفزع بين سكان المنطقة".

وكان مسؤولون بحكومة إقليم كردستان أكدوا فى وقت سابق، توغل القوات التركية بنحو 5 كم إلى داخل الأراضى فى منطقة ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل الواقعة فى المثلث الحدودى العراقى التركى الإيرانى.