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"مسئولية القرار".. ندوة تثقيفية بجامعة المنوفية

الأحد، 18 مارس 2018 03:07 م
"مسئولية القرار".. ندوة تثقيفية بجامعة المنوفية جانب من الندوة





المنوفية - محمود شاكر
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نظمت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات بالمجمع الإعلامي بشبين الكوم ندون بعنوان "مسئولية القرار" في قاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بإدارة جامعة المنوفية بحضور الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعاكف بدر مدير عام رعاية الشباب، ومحمد أبو الغار مدير إدارة إعداد القادة بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب . 

 

قال الدكتور عبد الرحمن قرمان أن عقد مثل هذه الندوات الثقافية تحقق مساهمة فعالة في بناء شخصية الطالب، وإعداد الشباب لكي يستطيع أن يتخد قرار قابل للتنفيذ وتحقيق أهدافه، وتزويد مداركهم والمساهمة في النشأة السياسية، حيث تتجه الدولة ناحية إدماج الشباب فى الحياة السياسية، مشيراً أن برنامج رئيس الجمهورية يهدف إلى تأهيل الشباب للقيادة في صناعة وإتخاذ القرار، مطالبا الطلبة بضرورة القراءة والإطلاع لتثقيف أنفسهم، لأن أول خطوات تمكين الشباب هي قراءة تاريخ الدولة والدول الأخرى.

 

فيما أوضح سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للإستعلامات خلال الندوة أن أي قيادة سياسية تتخرج من مدرسة قيادية تراهن على الشباب، الذين يمثلوا 60 % من المجتمع، ويجب العمل على رفع وعيهم السياسي في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها مصر من الداخل والخارج، مؤكداً على ضرورة العلم والوعي لتفادي الفتنة والشائعات التي يتم تدوالها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وأكد عبد الله دويدار المشرف العام على مراكز النيل بالهيئة للإستعلامات في الندوة أنه بدون العلم والثقافة التي نتسلح بها لا نتسطيع تحقيق التقدم والتنمية، لأن الشباب هم عماد الأمة، وأن أي تنمية في المجتمع تقوم على قوة الشباب وخبرات الكبار، مشيراً أن الهيئة العامة تحاول نشر العلم والثقافة عن طريق بعض المتخصصين في كافة المحافظات.

 

وإختتم الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القاده للعلوم الإدارية والتنمية والمشرف العام على برامج تأهيل الشباب على مستوى جمهورية مصر العربية الندوة بتعريف القائد وهو الشخص الذي يملك القدره على التأثير في الآخرين، وصاحب رؤية وحاله من الإبداع، له مواصفات طبيعية ومكتسبة، منها الصدق والأمانة، والذكاء، والثقة بالنفس، مشير إلى مفهوم القيادة موضحاً انها تعني الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية ومرونة للوصول إلى أعلى نتائج ممكنه، مؤكداً أن لابد من توافر الأهداف للوصول إلى الرؤية المستقبلية لكل فرد بالمجتمع، كاشفاً أن هناك قرارات يتحملها الشخص بمفرده، وأخرى تتحلمها الأسرة، وثالثة يتحملها المجمتع بأثره، كما حضر الندوة ميرفت الشبراوي مدير مركز النيل بالمجمع الإعلامي بشبين الكوم


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