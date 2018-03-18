مركز النيل للإعلام ببنها: هناك إهتمام كافة أجهزة الدولة بترشيد المياه







القليوبية - نيفين طه

أصدر مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بيان صحفى صباح اليوم الأحد، يؤكد فيه اهتمام كافة المديريات والوحدات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، برفع الوعى المائى للمواطنين، والحث على ترشيد استخداماتها بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

يأتى البيان بالتزامن مع إنطلاق فعاليات المنتدى العالمى للمياه، إبتداءاً من اليوم، وحتى الجمعة، بمشاركة مصر، ونحو 170 دولة لمناقشة تحديات المياه فى المناطق المختلفة من العالم.

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، على مشاركة 40 ألف شخص فى الدورة الثامنة للمنتدى العالمى للماء فى البرازيل، بينهم 15 رئيس دولة، و300 رئيس بلدية لمدن فى العالم، وآلاف العلماء والناشطين البيئيين من مختلف دول العالم.

إلى أن المنتدى العالمى للمياه يعد أكبر حدث ذات الصلة بالمياه فى العالم، وهو بمثابة مؤتمر دولى واسع النطاق يقام كل ثلاث سنوات منذ عام 1997، ويعد المسار السياسى أهم مكونات المنتدى العالمى للمياه، وذلك على مستوى الوزراء ومن أهم أهدافه العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بمنظومة الغذاء والطاقة والنظم الأيكولوجية، لحث الحكومات على إيجاد حلول لتحديات وقضايا المياه الرئيسية فى المستقبل.