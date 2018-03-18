مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 68 ألف شخص من الغوطة الشرقية

مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 68 ألف شخص من الغوطة الشرقيةالأحد، 18 مارس 2018 11:44 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
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أكد المتحدث الرسمى باسم المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، فلاديمير زولوتوخين،اليوم الأحد،خروج أكثر من 68 ألف مدنى من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية .
وقال المتحدث فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية" إن إجمالى عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة تعدى 68 ألف شخص.
وشهد معبر حمورية الإنسانى أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.
كان المركز قد أكد فى وقت سابق أنه يواصل جهوده فى العمل على التسوية السلمية للنزاع فى سوريا، وتأمين خروج آمن للمدنيين عبر الممرات الإنسانية من الغوطة الشرقية بما فيها تأمين كافة المساعدات الإنسانية والضرورية اللازمة لهم ضمن الهدنة اليومية المعلنة .
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