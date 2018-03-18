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مرفت التلاوى تلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة لشئون المرأة

الأحد، 18 مارس 2018 09:36 ص
مرفت التلاوى تلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة لشئون المرأة السفيرة ميرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية





كتب محمود راغب
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اجتمعت السفيرة مرفت تلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية اليوم الأحد، مع فومزيلا مالمبو مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لشئون المرأة على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW".

في بداية الللقاء هنأت تلاوى، فومزيلا علي التجديد لها لمدة ثانية فى المنصب، ثم تناول الحديث وضع المرأة الريفية في جمهورية مصر العربية حيث تمثل نسبة المرأة الريفية فى مصر 49% وجهود الرئيس السيسى لتمكين المرأة من خلال تخصيص نسبة 50% من المليون فدان لصالح المرأة.

وتناول اللقاء الحديث عن ضرورة اهتمام الunwomen بالمرأة الفقيرة والوصول الصحيح لها والعمل على تنميتها ورفع وعى المرأة من أجل تغيير المجتمعات للأفضل.

واستعرضت المديرة العامة الأدوار الجديدة للمرأة فدور المرأة لا يقتصر على الإنجاب وتربية الأولاد فقط، إنما امتد ليشمل قدرة المرأة وحساسيتها نحو استشعار الخطر أو أى تهديدات قد تشكل خطرا نحو أسرتها.


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