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مرشحة الرئاسة الروسية "سوبتشاك": أطالب بوتين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الأحد، 18 مارس 2018 11:11 م
مرشحة الرئاسة الروسية "سوبتشاك": أطالب بوتين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كسينيا سوبتشاك المرشحة للرئاسة الروسية





موسكو أ ش أ
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أعلنت المرشحة للرئاسة الروسية كسينيا سوبتشاك، عن رغبتها فى عقد لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث الإفراج عمن وصفتهم بـ "المعتقلين السياسيين".

وقالت سوبتشاك عقب إغلاق المراكز الانتخابية ونشر النتائج الأولية فى الانتخابات الرئاسية ، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ، "سأطلب عقد لقاء مع فلاديمير بوتين من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، وسأواصل بذل الجهود لحماية المواطنين المسجونين بصورة غير عادلة".

وتبين النتائج الأولية للانتخابات الروسية فوزا كبيرا للرئيس الحالى فلاديمير بوتين بالانتخابات ، وتشير نتائج فرز 25 بالمئة من الأصوات إلى حصول بوتين على 72.53 بالمئة من الأصوات ، فى حين حلت كسينيا سوبتشاك فى المركز الرابع من بين 8 مرشحين بحصولها على 1.39 بالمئة، حسب النتائج الأولية.

 


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